Вероятному убийце 10-летней школьницы из Каменска-Уральского предъявлено обвинение (ФОТО)

Первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области предъявил местному жителю 1974 г.р. обвинение в убийстве 10-летней девочки. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили в СУ СКР.

Кроме того, следователи подозревают, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям, и просят граждан рассказать, если им что-то известно об этом. Информацию можно сообщить в первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области по телефону: 8(343)297-72-17, а также 8(343)297-71-61, по телефону областного главка полиции: 8(343)358-71-61. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, тело убитой маленькой девочки было найдено утром 12 сентября в Каменске-Уральском, в квартире на улице Алюминиевой. Соседи по дому сразу рассказали, что, возможно, к смерти ребенка мог быть причастен собутыльник сожителя мамы школьницы. «После 21:00 как лошади бегали. Началась беготня, все падает, рушится. Но тут утром – шести еще не было – опять по новой. И слышу голос, явно не жены. Девочки голос слышу. Слов разобрать не смог. Или спорила, или что-то такое было», – рассказал житель дома Александр Герасимов. Другой сосед описал, что видел сожителя мамы девочки в магазине с незнакомым мужчиной, он купил мороженое и пиво, ушли они вместе. Подозреваемого задержали уже на следующий день.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 17.09.18

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