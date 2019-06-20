На Урале будут судить насильника и убийцу. В списке жертв – девятилетняя девочка

В Свердловской области завершилось расследование целой серии особо тяжких преступлений в отношении детей. Их, как полагает СКР, совершал 45-летний житель Екатеринбурга, рецидивист. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в уголовном деле несколько эпизодов – два убийства, в том числе – маленькой девочки, два покушения на убийство, изнасилование малолетней и еще пять разбойных нападений. Все они были совершены в августе и сентябре прошлого года – в Екатеринбурге, Челябинске и Каменске-Уральском.

В списке жертв, помимо девятилетней девочки, четыре женщины и один мужчина. «Две потерпевших – ранее знакомая обвиняемому жительница Екатеринбурга и малолетняя девочка из Каменска-Уральского – от причиненных им телесных повреждений погибли. Еще двум потерпевшим – жительнице Челябинска и жителю Каменск-Уральского – удалось выжить, поскольку им была оказана необходимая медицинская помощь», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Первое преступление в цепочке было совершено поздно вечером 17 августа 2018 года в Екатеринбурге на улице Сортировочной. Находясь в гостях у знакомой, рецидивист схватил ее за шею, повалил на пол и изрубил топором. Женщина скончалась на месте от полученных травм, а обвиняемый забрал деньги и ценности на сумму 13 тысяч рублей и скрылся.

Спустя несколько дней он объявился в Челябинске – на улице Кирова он напал на продавщицу овощного ларька, сорвал с нее фартук, в карманах которого была выручка (14 тысяч) и бросился бежать. Его попытались остановить прохожие, но он пригрозил им молотком, и скрылся.

Уже 8 сентября обвиняемый вновь напал на «Фрукты-овощи» в Челябинске, но уже на улице Солнечной. Разводным ключом он избил продавщицу и похитил 20 тысяч рублей из кассы. Двумя днями позднее он таким же образом ограбил киоск на улице Молодогвардейцев в южноуральской столице, похитив 28 тысяч рублей. Продавщица не выжила – он проломил ей череп тем же ключом.

На следующий день рецидивист объявился в Каменске-Уральском. Вечером 11 сентября он познакомился с местным жителем у магазина и пришел к нему в гости. В квартире они начали выпивать. Когда спиртное закончилось, хозяин попросил гостя уйти, но тот снова пустил в дело разводной ключ и трижды ударил мужчину. После он изнасиловал дочку хозяина квартиры – девятилетнюю девочку. После надругательства он убил ее, забрал из квартиры деньги и ценности на 19 тысяч рублей и скрылся, рассказали в пресс-службе свердловской областной прокуратуры.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Прокуратура вынесла обвинительное заключение. Рецидивисту грозит пожизненное заключение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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