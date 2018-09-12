История об убийстве девочки в Каменске-Уральском обрастает жуткими подробностями

Убитая в Каменске-Уральском 10-летняя девочка могла стать жертвой грабителя.

Такую версию изложил сегодня местный портал ku66.ru со ссылкой на очевидцев и соцсети. Сообщается, что тело ребенка нашли утром в ванной комнате. По неподтвержденной информации, девочка находилась в квартире с сожителем матери, самой матери дома не было. При этом известно, что мужчина злоупотреблял спиртным. Пользователи паблика «Подслушано в Каменске-Уральском» допускают, что отчим девочки впустил кого-то в квартиру сегодня ночью, после чего гость проломил ему голову, убил девочку и вынес ценные вещи.

В пресс-службе СУ СК пока в интересах следствия ничего не добавляют к изложенному ранее. Напомним, сегодня утром в Каменске-Уральском было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления – вплоть до пожизненного лишения свободы.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 12.09.18

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