МЧС: водоснабжение в Верхнем Тагиле восстановлено

Водоснабжение потребителей Верхнего Тагила, пострадавших от коммунальной аварии сегодня в первой половине дня, полностью восстановлено в 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Напомним, сегодня утром на перекрестке улиц Ново-Уральской и Маяковского был поврежден водопровод холодного водоснабжения диаметром 57 мм. Под отключение попали 99 многоквартирных жилых домов с населением 7 079 человек, два детских сада и две школы.

Верхний Тагил, служба информации

Верхний Тагил. Другие новости 19.09.19

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