По Екатеринбургу опасно ездить: неизвестные массово воруют решетки «ливневки» (ФОТО)

В Екатеринбурге стало еще опаснее передвигаться по улицам, не только на машине, но и пешком: неизвестные ежедневно крадут с тротуаров и дорог чугунные решетки противоливневой канализации, оставляя на их месте глубокие провалы.

«Только на моем квартале за месяц украдено 8 решеток. Думаю, не надо объяснять, что такая дыра на дороге или на тротуаре – это потенциальная опасность как для автовладельцев, так и для пешеходов, особенно в темное время суток и особенно детей. «Ливневки» достаточно глубокие, и стоит туда упасть ребенку – трагедия неминуема», – рассказал «Новому Дню» квартальный Илья Будкевич.

Контроль за наличием «ливневок» на улицах города входит в обязанности МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения». Как рассказал «Новому Дню» один из рабочих учреждения, проблема особенно остро стоит в районе Окружной дороги, на Уралмаше, в Академическом. В месяц во всех семи районах города могут пропасть десятки решеток. Предприятие иногда не успевает их менять. ГИБДД выписывает штрафы за ненадлежащее состояние проезжей части, но проблемы это не решает. Постепенно ВОИС планирует заменять чугунные решетки полимерными – «противоугонными», но на это нужны очень большие деньги, рассказал собеседник агентства.

Отчасти проблему можно решить, если подключатся органы внутренних дел, считает Илья Будкевич. С теми пунктами приема, кто берет эти решетки, надо проводить серьезную воспитательную работу, вплоть до закрытия этих точек и лишения их лицензий. Но пока этого нет. «Пожалуйста, не выпускайте руку своего ребенка, когда гуляете с ним. Внимательно смотрите под ноги и сами, не только когда идете, но и когда едете на своем автомобиле. Ну а если вы увидели такую дыру на дороге, не поленитесь, позвоните диспетчеру ВОИС по телефону 348-58-75, и может быть, именно вы предотвратите возможную трагедию», – призвал квартальный.

Отметим, что проблема хищения решеток с ливневой канализации не является только Екатеринбургской. Только в последние дни о волне подобных преступлений писали СМИ Омска, Кирова, Новосибирска и других городов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

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