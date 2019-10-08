В Екатеринбурге пятилетний мальчик провалился в открытый люк (ФОТО)

Накануне вечером в Екатеринбурге случилось ЧП, в котором теперь разбираются прокуратура и следственный комитет. Пятилетний мальчик во время прогулки с мамой, своими братьями и сестрами упал в открытый канализационный колодец.

Как сообщили «Новому Дню» очевидцы инцидента, доставала упавшего ребенка его мама – он провалился на глубину около двух метров, но, по счастью, остался жив. Мальчика увезли на скорой в детскую городскую больницу № 9. По некоторым данным, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма.

Инцидент произошел неподалеку от спорткомплекса «Калининец». В пресс-службе прокуратуры отметили, что никаких ограждений и предупреждающих знаков возле открытого люка установлено не было. В надзорном ведомстве уточнили, что сейчас проводят проверку, чтобы узнать, на чьей территории находится злополучный люк, и кто ответственен за его содержание.

В пресс-службе областного управления СКР также добавили, что ведут доследственную проверку, не исключено, что по ее итогам будет возбуждено уголовное дело ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.19

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