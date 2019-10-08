На стадионе «Калининец» рабочие спешно закрывают колодец без крышки

На стадионе «Калининец» рабочие закрывают люк без крышки – сообщают РИА «Новый День» очевидцы. Напомним, накануне вечером в районе стадиона пятилетний мальчик во время прогулки с мамой, своими братьями и сестрами упал в открытый канализационный колодец.

Как сообщили «Новому Дню» очевидцы инцидента, доставала упавшего ребенка его мама – он провалился на глубину около двух метров, но, по счастью, остался жив. Мальчика увезли на скорой в детскую городскую больницу № 9. По некоторым данным, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма.

РИА «Новый День» обратился за комментариями в администрацию «Калининца» с вопросом, что за работы производятся на территории спорткомплекса. Однако пока никакой информации получить не удалось.

Как сообщила агентству пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова, работы по закрытию колодца, если таковые ведутся, не будут препятствовать проведению следственных действий. В ближайшее время сотрудники надзорного органа выйдут на место происшествия с мамой пострадавшего мальчика – она укажет, в какой люк упал ребенок и при каких обстоятельствах. А что сейчас возможное место происшествия закрывают – это хорошо, это позволит предотвратить другие ЧП, так как темнеет в Екатеринбурге уже рано и часто увидеть опасные участки очень трудно, отметили в областной прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.19

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