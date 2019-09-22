В Кольцово трап повредил дверь самолета

В Екатеринбурге в аэропорту утром 22 сентября произошёл инцидент с участием самолета авиакомпании «Россия». Как сообщает источник РИА «Новый День», рейс «России» должен был вылететь сегодня утром в Симферополь в 07.45 местного времени. «Траповщик подъехал, трапом, видимо, случайно, приподнял дверь и у нее погнулась одна петля. Дверь, по сути, слетела. Самолет стоит в аэропорту сейчас, это Боинг 737-800. Идет расследование», – говорит источник агенства в авиаотрасли. Чтобы отправить пассажиров в Симферополь «России» пришлось вызвать резервный борт из Внуково. Как утверждают источники агентства, из-за утреннего инцидента цепочкой пошли задержки вылетов самолетов авиакомпании из Кольцово. Онлайн-табло показывает несвоевременное отправление рейсов в Ларнаку и Сочи.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.09.19

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