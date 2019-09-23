Многочасовые задержки: уральцы жалуются на сбой в расписании вылетов АК «Россия»

В екатеринбургском аэропорту Кольцово уже больше суток наблюдается проблема со своевременным выполнением рейсов авиакомпании «Россия». Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», утром 22 сентября трапом во время маневрирования была повреждена дверь «Боинга 737-800». Фактически, она была снята с петель и борт не смог выполнить назначенный рейс Екатеринбург – Симферополь. Поврежденный самолет был отправлен на стоянку, а на его замену из Петербурга прислали новый.

«Фактически, резервный борт прибыл в Кольцово в 15 часов по местному времени и только в районе половины пятого утренний рейс все-таки улетел в Симферополь. Пассажиры дожидались вылета в аэропорту, кто-то просил гостиницу, кто-то – еду. Из Симферополя этот же резервный борт доставил пассажиров в Екатеринбург и полетел в Ларнаку – тоже с сильным опозданием. Потом из Ларнаки он снова должен вернуться в Екатеринбург и отправиться в Сочи. Все расписание выполняется с очень большими задержками», – рассказал РИА «Новый День» источники в авиакомпании «Россия».

Сейчас в Екатеринбург летит второй резервный борт – он полетит в Сочи и потом в Ларнаку, но, как надеются представители авиакомпании, уже с меньшими по времени задержками.

Сбой в расписании сопровождается огромным недовольством со стороны пассажиров. Многие приезжали в аэропорт, не зная, что вовремя улететь не удастся, и в результате проводили в ожидании отправки по десять часов. У «России» в Екатеринбурге заключен договор на обслуживание с гостиницей «Онегин», однако она находится в центре уральской столицы, что весьма неудобно для пассажиров. Кроме того, оказалось, что сама гостиница не сможет в эти сутки принять всех пассажиров АК – номерного фонда свободного просто не оказалось.

По данным агентства, порядка 60 человек с задержанных рейсов удалось разместить в «Лайнере» и «Анжело», остальные довольствовались зданием аэропорта и бесплатной едой.

«22 сентября, при изменении положения платформы самоходного трапа, оператор автотрапа допустил касание задней двери воздушного судна Boeing-737-800. Специальная комиссия изучает самолет на предмет повреждений и выясняет обстоятельства произошедшего. Рейс FV-5609 Екатеринбург – Симферополь был выполнен резервным бортом. Пассажиры были размещены в зале ожидания вылета внутренних линий, им были предоставлены напитки и горячее питание. Рейс вылетел в пункт назначения в 15:53 (время местное)», – уточнили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Представители «России» советуют всем пассажирам, купившим билеты на рейсы авиакомпании в ближайшие дни, уточнять актуальную информацию по времени вылета в справочной аэропорта или через онлайн-табло Кольцово.

Екатеринбург, Елена Васильева

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