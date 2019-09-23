В Екатеринбурге выпал первый снег (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге окончательно сменилось время года: выпал первый снег.

Как рассказывают читатели РИА «Новый День», белые хлопья падают почти по всему городу – от центра до микрорайона Академический.

В Свердловском гидрометцентре сообщают, что перемена погоды неслучайна. Похолодание продолжится, и мокрый снег будет идти как минимум три дня. Температура воздуха по ночам будет опускаться до -4.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.09.19

«Консерваторы» Екатеринбурга заклеили город оскорблениями в адрес Карла Маркса и Феликса Дзержинского (ФОТО). / В Кольцово трап повредил дверь самолета. / Полицейские Первоуральска объявили охоту на мигрантов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»