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Понедельник, 23 сентября 2019, 07:58 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге выпал первый снег (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге окончательно сменилось время года: выпал первый снег.

Как рассказывают читатели РИА «Новый День», белые хлопья падают почти по всему городу – от центра до микрорайона Академический.

В Свердловском гидрометцентре сообщают, что перемена погоды неслучайна. Похолодание продолжится, и мокрый снег будет идти как минимум три дня. Температура воздуха по ночам будет опускаться до -4.

Екатеринбург, служба информации

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