Синоптики рассказали о погодной аномалии на Урале (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром выпал первый снег. Такая погода нехарактерна для сентября в уральской столице.

Как сообщает центр «Фобос», средняя температура этого месяца составляет больше +15 градусов, тогда как в ближайшие дни этот показатель едва ли переберется за отметку в +5 градусов.

Погода не наладится всю неделю – виной всему обширный арктический циклон, из-за которого снег вчера шел в Москве и других регионах центральной России, а сегодня в центре фронта оказался весь Урал.

Екатеринбург, Елена Сычева

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