российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 сентября 2019, 09:26 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Синоптики рассказали о погодной аномалии на Урале (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром выпал первый снег. Такая погода нехарактерна для сентября в уральской столице.

Как сообщает центр «Фобос», средняя температура этого месяца составляет больше +15 градусов, тогда как в ближайшие дни этот показатель едва ли переберется за отметку в +5 градусов.

Погода не наладится всю неделю – виной всему обширный арктический циклон, из-за которого снег вчера шел в Москве и других регионах центральной России, а сегодня в центре фронта оказался весь Урал.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.09.19

В Екатеринбурге выпал первый снег (ФОТО). / «Консерваторы» Екатеринбурга заклеили город оскорблениями в адрес Карла Маркса и Феликса Дзержинского (ФОТО). / 23 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Екатеринбурге выпал первый снег (ФОТО)

ГИБДД Среднего Урала предупредила о наступлении «дня жестянщика»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж,