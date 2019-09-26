Синоптики рассказали, когда придет бабье лето (КАРТЫ)

Российские синоптики рассказали, когда в регионах наступит потепление. Сейчас большая часть территории страны находится под действием холодного фронта, из-за чего в субъектах РФ фиксируются аномалии – на месяц раньше выпал снег, а температура воздуха существенно ниже климатической нормы.

По информации центра «Фобос», ситуация начнет меняться к концу недели, когда к территории России подступят теплые воздушные массы, согретые Гольфстримом. К примеру, в Москве погода наладится в начале октября – ожидается, что в первые дни месяца в столице будет значительно теплее нормы.

На Урале же в это время будет все еще холодно – согласно прогностическим картам Гидрометцентра, Екатеринбург будет находиться в эпицентре холодного фронта. Однако он все же отступит, и к середине следующей недели, в начале октября, синоптики прогнозируют потепление в уральской столице до +13…+15 градусов днем.

Екатеринбург, Елена Сычева

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