В Свердловской области потеплеет до +15

В Свердловской области на этой неделе существенно потеплеет.
Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском Гидрометцентре, завтра, 2 октября, воздух прогреется до +9…+14, послезавтра, 3 октября – до +10…+15. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный, возможен небольшой дождь.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 01.10.19
Екатеринбургу дадут 2,5 миллиарда на Универсиаду. / 1 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Избирком Екатеринбурга снова отклонил заявку на референдум. Читать дальше
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