В Свердловской области потеплеет до +15

В Свердловской области на этой неделе существенно потеплеет.

Как сообщили РИА «Новый День» в свердловском Гидрометцентре, завтра, 2 октября, воздух прогреется до +9…+14, послезавтра, 3 октября – до +10…+15. В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер юго-западный, возможен небольшой дождь.

Екатеринбург, служба информации

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