ГИБДД Среднего Урала предупредила о наступлении «дня жестянщика»

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям и пешеходам со специальным заявлением: неблагоприятная погода может спровоцировать несчастные случаи на дорогах.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного УГИБДД, в ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе низкие температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега. Поэтому ГАИ призывает водителей отказаться от резких и необдуманных маневров, в том числе избегать резких торможений, не ездить быстро, особенно там, где возможно появление пешеходов на проезжей части, соблюдать дистанцию и боковые интервалы.

Неопытным водителям рекомендуется в ближайшие дни вообще не садиться за руль.

Пешеходов просят при переходе улицы сначала убедиться в отсутствии машин, либо в том, что они остановились, чтобы уступить дорогу, и только потом переходить.

Напомним, сегодня утром в Свердловской области выпал первый снег. Синоптики уже говорят о погодной аномалии: средняя температура этого месяца на Урале обычно составляет больше +15 градусов, тогда как в ближайшие дни этот показатель едва ли переберется за отметку в +5, а по ночам температура опускается ниже нуля.

Екатеринбург, служба информации

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