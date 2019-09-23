Дом на Ереванской, где рухнул потолок, хотят вернуть в программу капитального ремонта (ВИДЕО)

Стала известна судьба старых деревянных многоквартирников на улице Ереванской в Екатеринбурге. Речи идет о домах № 20, 31, 33 и 35.

Напомним, в одном из зданий на прошлой неделе в квартире рухнул потолок. В пресс-службе администрации Екатеринбурга подтвердили, что дома исключены из программы капитального ремонта по заключению департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

«Комиссия действительно признала эти дома нецелесообразными к восстановлению в связи с неудовлетворительным состоянием капитальных конструкций. В свою очередь администрация Екатеринбурга будет готовить соответствующие документы, чтобы эти дома были включены обратною в программу капитального ремонта», – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, в квартире на Ереванской, 31, потолок рухнул 16 сентября. На момент обрушения в помещении никого не было.

В бараке рухнул потолок

Екатеринбург, служба информации

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