В жилом бараке на Ереванской рухнул потолок (ФОТО, ВИДЕО)

В деревянном бараке на Ереванской, 31, в жилой квартире рухнул потолок. Собственник комнаты Андрей Шистеров рассказал, что инцидент произошел в минувший четверг днем. На момент обрушения в комнате никого не было. «Позвонили соседи снизу: сказали, что-то упало сильно. Я в командировке в Уфе был. Жена приехала, сказала: «Тут ужас, потолок упал!». Пришлось из командировки срочно призжать», – вспоминает мужчина.

Рухнул потолок в бараке, где живут люди

Андрей также сообщил, что в квартире в принципе никто не живет, так как здание в плохом состоянии. В соседней комнате стоят подпорки для потолка, которые коммунальщики установили лет 10 назад. Сам дом был построен в конце 40-х – начале 50-х годов. Обслуживанием здания занимается УК «Алмаз». Коммунальщики сообщили, что в дом приглашены специалисты для обследования последствий обрушения потолка. «Сегодня на данный дом пригласили подрядную организацию. Они все посмотрят, обследуют и будут преступать к ремонту, если это будет возможно», – рассказал журналисту РИА «Новый День инженер УК «Алмаз» Никита Поляков.

Собеседник агентства также дополнил, что здание не является аварийным: «У нас такой информации нет. Это если жители подавали на признание домов аварийными, и это в обход нас пошло. Мы на данных домах работаем полгода. Прошлая управляющая компания признана банкротом, дома были брошены».

По информации регионального фонда содействия капитальному ремонту Свердловской области, здание находилось в программе до 2015 года, пока не было проведено обследование. Эксперты заключили, что степень износа дома более 70%. Поэтому было решено, что делать капремонт на объекте нецелесообразно.

Во дворе в ряд стоят четыре однотипных деревянных барака по улице Ереванской, № 29, 31, 33, 35. И все они не входят в программу капитального ремонта. Местная жительница Наталья Майданцева пояснила, что эти здания примерно с одинаковой степенью износа. «Во многих квартирах стоят подпорки, которые держат потолки. У всех дети тут. Мы живем и боимся, что на нас все обрушится, – сетует женщина. – Нам говорят, что нашу территорию никто не хочет покупать. Потому что тут болото, земля никому не нужна. Нам так представители районной администрации и говорили. Нет закупщика на нашу территорию».

В пресс-службе администрации Екатеринбурга пообещали уточнить информацию по указанным домам и рассказать об их дальнейшей судьбе.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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