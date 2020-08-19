Коммунальщики оставили жителей аварийного барака без воды и электричества (ФОТО, ВИДЕО)

Жители дома № 31 по улице Ереванской вынуждены жить без электричества и воды уже несколько дней. Благ цивилизации их лишила УК «Алмаз», ссылаясь на то, что дом аварийный, и там вообще никто не должен жить. Подробности – в нашем материале.

Жители аварийного дома остались без воды и электричества

Ольга Резникова заехала в дом № 31 на Ереванской 19 лет назад. В декабре прошлого года барак признали аварийным. В здании остались жить три собственника, остальные были переселены в муниципальное или съемное жилье. Ольга рассказывает, что 6 августа в доме пропало электричество, а 14 августа отключили и холодную воду. «Продукты стоят на подоконнике, готовлю на один день. За водой хожу на колонку, чтобы помыть руки и посуду, иначе будет полная антисанитария», – жалуется она.

В таких условиях женщина старается содержать жилье в чистоте и ухаживает за мужем, который пережил инсульт. Живет пара на одну пенсию, поэтому снимать квартиру им не по карману.

В своих бедах Ольга винит УК «Алмаз». Мол, коммунальщики давно предупреждали, что отключат воду и электричество. В управляющей компании сдержали слово, не дождавшись, когда собственники покинут жилье.

«У нас тут несколько факторов: по электрической части у нас существует риск реального возгорания. Если говорить о водоснабжении – восстановительные работы невозможны, так как все перекрытия в данном доме сгнили. И существует реальная опасность обрушения во время восстановительных работ», – сообщил «Новому Дню» директор ООО УК «Алмаз» Юрий Черепанов.

Кроме того, женщине пришел счет за коммунальные услуги – она должна заплатить больше 22 тысяч рублей. Эту сумму в управляющей компании насчитали за 8 месяцев, с января они не присылали счета.

В УК «Алмаз» Резниковой предложили обратиться с письмом, чтобы сотрудники могли обратиться в ЕРЦ для перерасчета.

В администрации Железнодорожного района Ольге сказали, что выплатят компенсацию за выселение из аварийного дома, но когда это произойдет и какая будет сумма – никто не сообщил. Кроме того, она призналась, что семье предлагали варианты с переездом в маневренный фонд, но там она должна была жить в одной комнате с соседями. Для нее эти условия оказались неподходящими, так как женщина является астматиком. 7 августа Ольга вновь обратилась в районную администрацию, чтобы ей подобрали временное жилье.

Ранее мы уже рассказывали про дома на улице Ереванской, 31. В сентябре прошлого года в нем обвалился потолок в одной из квартир.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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