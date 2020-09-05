«Соседи кричать начали, а я уже задыхалась», – ночью в Екатеринбурге загорелся барак

Этой ночью в Екатеринбурге загорелся дом на Ереванской, 31. Это барак, который признали аварийным и отключили в нем воду и свет, но там продолжали жить собственники квартир. По данным МЧС, 15 человек эвакуировались до прибытия пожарных, трех вытащили с помощью спасательных устройств.

«В полпервого ночи начался пожар, я уже легла спать. Женщина из другого дома вовремя увидела, начали кричать в открытое окно, меня вовремя вывели, а я уже начала задыхаться. И мужа моего спасли», – рассказала «Новому Дню» жительница этого дома Ольга. По ее мнению, пожар могли устроить бомжи. Дом частично расселили, и в той части, где начался пожар, жильцов-собственников уже не было. А после того, как управляющая компания выключила в доме свет и воду, туда вселились бомжи. Местные пытались их выгнать, заколотили дверь в квартиру, но они выбили окно и залезали через него.

Пока погорельцам никто не предлагал жилье из маневренного фонда, и люди после отъезда пожарных ушли спать в свои комнаты. «Полдома-то сгорело, та часть, а наша целая. Здесь и находимся. Все окна открыты, только угарно очень, дышать тяжело», – описала женщина.

«Новый День» ранее рассказывал, как живут люди в бараке, на Ереванской, 31, отключенном от света и водоснабжения. Ольге и ее мужу предлагали переехать в маневренный фонд, но только в комнату, где будут жить соседи. Семья живет на одну пенсию, муж Ольги после инсульта, она за ним ухаживает, денег у них на съемное жилье нет. В администрации Железнодорожного района Ольге сказали, что выплатят компенсацию за выселение из аварийного дома, но когда это произойдет и какая будет сумма – никто не сообщил.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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