В Екатеринбурге ищут пропавшего журналиста (ФОТО)

В Екатеринбурге второй день ищут журналиста службы информации «URA.RU» Александра Поздеева.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном комитете, вчера днем, 23 сентября, ориентировочно в промежутке с 14 до 15 часов, Александр выехал из дома на работу, с этого времени информации о его местонахождении нет, телефоны, по которым с ним можно было бы связаться, отключены. Его машина – «Renault-Logan» серебристого цвета (государственный регистрационный знак: Т381АА/66), могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или ЦПКиО имени Маяковского. Приметы пропавшего мужчины: на вид 35-40 лет, рост около 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, короткие.

По словам коллег Александра, по состоянию на сегодняшнее утро никаких новостей нет. Следственные органы просят тех, кто что-то знает, обратиться в следственный отдел по Октябрьскому району по адресу: город Екатеринбург, улица Большакова, 11 «а», или по телефону: 8(343)261-42-27.

Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых также обратился к гражданам за помощью: «Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения журналиста Александра Поздеева и (или) о его возможном местонахождении, органы полиции просят обратиться по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД: 8(343)358-71-61, или по линии «02».

Екатеринбург, служба информации

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