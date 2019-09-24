Пропавший журналист нашелся живым и здоровым

Корреспондент агентства «Ура.ру» Александр Поздеев, пропавший накануне, нашелся живым и здоровым, сообщил «Новому Дню» главред издания Иван Некрасов. Журналист самостоятельно вернулся домой, с ним все в порядке. Где он был накануне, не уточняется, чуть позднее Александр даст пояснения правоохранителям.

Напомним, журналист пропал накануне, днем он выехал на работу на своей машине, но в редакции не появился, его телефон не отвечал. Александра искали коллеги, а также полиция и областное следственное управление.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.09.19

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