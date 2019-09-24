Под Нижним Тагилом случилось массовое ДТП из-за автобуса с отказавшими тормозами (ФОТО)

Сегодня утром в селе Николо-Павловском произошла массовая авария. Водитель НефАЗа, в котором ехали восемь сотрудников местного предприятия, не справился с управлением и врезался в стоящую впереди «газель», которая ждала зеленый сигнал светофора. «Газель» от удара отбросило на легковой Opel, а его, в свою очередь, на Nissan. НефАЗ же в итоге выехал на встречку, где врезался в ВАЗ-2109.

«В результате ДТП погиб пассажир «газели», травмы получил водитель этого же автомобиля. Со слов водителя НефАЗа, у него отказала тормозная система. Обстоятельства аварии в настоящее время устанавливаются. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следствие. Организован объезд места происшествия через населенный пункт», – сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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