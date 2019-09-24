СК может возбудить дело по факту смертельного ДТП со взбесившимся автобусом под Тагилом

Следственный отдел по Пригородному району СУ СКР по Свердловской области проводит проверку по факту массового ДТП в селе Николо-Павловском, где сегодня утром погиб человек.

Напомним, автобус НефАЗ, в котором ехали восемь человек, врезался в стоявшую на красный сигнал светофора «газель», отчего ту отбросило на Opel, а Opel – на Nissan. Затем НефАЗ вылетел на встречку, где врезался в ВАЗ-2109, а отечественная леговушка въехала в Cherry. Погиб пассажир «газели», ее водитель получил травмы.

«В ходе проверки сотрудниками СК выясняются все обстоятельства трагедии. В том числе будет проверяться, проходил ли водитель пассажирского автобуса предрейсовый медосмотр и инструктаж, насколько регулярно проводился технический осмотр и обслуживание автобуса, для чего истребуется интересующая следствие документация и выполняются иные необходимые мероприятия. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СК.

Нижний Тагил, Елена Сычева

Нижний Тагил. Другие новости 24.09.19

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