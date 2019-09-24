Уголовное дело кушвинских подростков-шутников, которые грозились прийти в школу с оружием, могут закрыть

Стали известны подробности расследования уголовного дела в отношении кушвинских подростков, которые грозились появиться в школе с оружием и устроить там кровавую бойню. Им вменяли статьи 30 и 105 УК РФ. Управление ФСБ по региону, полиция и СКР, как и раньше, не дают комментариев по данной ситуации. Источник из силовых структур сообщил «Новому Дню», что, возможно, дело закроют.

Глава администрации Кушвинского ГО Михаил Слепухин рассказал РИА «Новый День», что сейчас фигуранты уголовного дело учатся вместе со сверстниками. Никакой травли со стороны горожан в их адрес нет. «Проводят работу воспитательную, мозги промывают не только им. Имеют степень ответственности и те ребята, которые читали, заходили на этот сайт. И никто никак не отреагировал, маме и папе не сказали. Здесь проблема выявляется шире», – дополнил Слепухин.

Напомним, в начале сентября на всю Свердловскую область прогремела новость о том, что два кушвинских подростка решили устроить кровавую бойню в кушвинской школе № 1. Ребята интересовались американским Колумбайном, показывали фотографии с оружием своим сверстникам, а также делились с ними предстоящими планами появления в образовательном учреждении с огнестрелом. Съемочная группа «Нового Дня» лично пообщалась с одним из фигурантов дела. Подросток заявил на камеру, что все сообщения – это шутка.

Рассказ подростка

Кушва, служба информации

Кушва. Другие новости 24.09.19

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