«В первые дни была паника, некоторые в школу не пошли», – репортаж из Кушвы, где подростков заподозрили в подготовке к массовой бойне (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» сегодня побывала в Кушве, где двоих подростков заподозрили в подготовке к массовому убийству в школе. Наша бригада побывала в образовательном учреждении, где учится один из фигурантов резонансной истории, а также пообщалась с его сверстниками и им самим. Подробности – в нашем материале.

Репортаж из Кушвы

Первым делом корреспонденты «Нового Дня» отправились в кушвинскую школу №1, где учится один из подозреваемых подростков. Дальше охраны съемочную группу не пустили, женщина, сообщившая, что исполняет обязанности директора, наотрез отказалась от комментариев. Зато родители учеников охотно поделились своим беспокойством. «Родители в ужасе. Кто-то в школу не пошел, когда узнал. Наверное, многие не пошли бы, если бы второго сентября такое узнали», – рассказала мама одной из школьниц.

Со слов других учеников, один из подозреваемых подростков приходил в школу 3-го сентября, а вчера его видели на улице, когда он возвращался из магазина. При этом, в первые дни, когда стало известно о задержании, ученики переживали за свою безопасность. «В первые дни была паника. Очень страшно было приходить в школу. Половина вообще не пришла. У нас была линейка, где директор сказала: «Не волнуйтесь, вы под охраной»», – вспоминают дети.

Школьники рассказали, что подробности об инциденте они узнали из попавшей в сеть переписки К. с другим человеком. В числе прочего, там шла речь об оружии, интересе к военной тематике. Самого подозреваемого «Новый День» обнаружил в здании кушвинской администрации, где он и рассказал, что все сообщения – это только шутка. «ВКонтакте мы переписывались с одним человеком. Переписывались насчет теракта в школе. Все это было в шуточной форме, я чисто поддерживал разговор, не знал, как отвязаться. Он поделился своей проблемой, я поделился своей. И это в шуточной форме. Мы это все уже объяснили, все уже все поняли. У них [ФСБ, СК и полиция] все это разбирается. Извиняюсь перед всей Кушвой за это. Я не думал, о чем писал и говорил. Для меня это урок на всю жизнь», – сказал подросток, уточнив, что оружия у него и его собеседника не было.

Заявление подростка Эту же информацию подтвердил и мэр Кушвы. «Понятно, что это была шутка, но эта шутка очень неудачная. Хорошо, что это выявили сотрудники ФСБ – этих ребят, которые обижены и готовы в горячке кого-то напугать. Жизнь ребятам никто ломать не собирается, но промыть мозги, и чтобы другим неповадно было – это, конечно, надо», – сообщает «Новому Дню» глава администрации Кушвинского ГО Михаил Слепухин.

В управлении ФСБ по региону, полиции и СКР ситуацию по-прежнему не комментируют. По данным источников, уголовное дело было возбуждено в отношении двух 16-летних подростков из Кушвы по статьям 30 и 105 УК РФ.

Кушва, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Кушва. Другие новости 06.09.19

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