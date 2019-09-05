Глава минобраза сделал заявление после задержания подростков, готовивших массовое убийство в школе

Глава свердловского министерства образования и молодежной политики Юрий Биктуганов прокомментировал информацию о двух подростках из Кушвы, которые готовили массовое убийство в школе № 1.

«Сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили подготовку со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва. Сейчас этим делом занимается следственный комитет, и какой-то особой информации у меня нет», – написал министр на своей странице.

Он обратился к педагогам и родителям «с настоятельной просьбой как можно чаще общаться с детьми, в том числе в социальных сетях». «Наша задача, задача системы образования, всего учительства – помочь ребенку уйти от каких-то таких неправомерных действий. Мы, конечно, не следователи и не обладаем особыми полномочиями в этом плане. Но я считаю, что мы должны быть включены в этот процесс. Должны иметь возможность отслеживать и оперативно реагировать на сигналы, исходящие от ребенка, обратить внимание на его проблемы. Понимание необходимости присутствия учителей в социальных сетях появилось уже тогда, когда по стране прокатилась волна детских суицидов. Эту работу мы ведем уже не один год. Детям не хватает внимания, участия в их жизни, помощи в решении сложных для них проблем со стороны их родителей. Они так нуждаются в вашей поддержке», – добавил он.

Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Кушвы по статьям 30 и 105 УК РФ. Следственный комитет и ФСБ России не комментируют готовившуюся бойню и детали операции, в ходе которой ее удалось предотвратить.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.09.19

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