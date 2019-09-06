Подросток, обвиненный в подготовке к бойне: «Мы обсуждали теракт в школе, но в шуточной форме». Экслюзив «Нового Дня»

Съемочной группе «Нового Дня», которая сегодня работает в Кушве, удалось пообщаться с одним из двух подростков, которых обвиняют в подготовке к массовому убийству в школе № 1.

К., которому исполнилось 16 лет, отпустили из-под стражи. Сам он рассказал нашему корреспонденту о том, что вся его переписка, которая послужила поводом для реагирования полиции и ФСБ, а после – и для возбуждения уголовного дела по статьям 30 и 105 УК РФ, была только шуткой. «ВКонтакте мы переписывались с одним человеком. Переписывались насчет теракта в школе. Все это было в шуточной форме, я чисто поддерживал разговор, не знал, как отвязаться. Он поделился своей проблемой,я поделился своей. И это в шуточной форме. Мы это все уже объяснили, все уже все поняли. У них [ФСБ, СК и полиция] все это разбирается. Извиняюсь перед всей Кушвой за это. Я не думал, о чем писал и говорил. Для меня это урок на всю жизнь», – сказал подросток, уточнив, что оружия у него и его собеседника не было.

Информации о втором фигуранте этого инцидента нет. Напомним, ранее СМИ сообщили, что два кушвинских подростка собирались устроить кровавую бойню на торжественной линейке 2 сентября в школе № 1 Кушвы. Один из юношей учится в этой школе, другой – в колледже. По некоторым данным, поводом могла стать обида одного из парней на учеников, которые побили его.

В управлении ФСБ по региону, полиции и СКР ситуацию не комментируют. Однако кушвинские родители, чьи дети учатся в школе, которую якобы намеревались атаковать двое подростков, вдохновленных американским Колумбайном, не поверили в серьезность их намерений. «Разговаривали с педагогом, школа все отрицает. Многие родители тоже не верят тому, что в СМИ пишут. Мол, где мы и где теракты. Одна мамаша в чате вообще уверена, что информацию вбросили специально, чтобы турникеты и рамки понаставить», – ранее рассказала «Новому Дню» жительница Кушвы Мария. Позднее глава свердловского минобраза Юрий Биктуганов прокомментировал уголовное дело о подготовке бойни в школе, заявив, что родители и педагоги должны больше времени проводить в соцсетях, общаясь с детьми. «Им не хватает внимания, участия в их жизни, помощи в решении сложных для них проблем со стороны их родителей. Они так нуждаются в вашей поддержке», – подчеркнул министр.

Видео из Кушвы будет опубликовано на нашем youtube-канале в ближайшее время.

Екатеринбург, Кушва, Владислав Тринько, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Кушва. Другие новости 06.09.19

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