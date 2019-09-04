В Кушве задержаны два подростка, готовивших массовую бойню в школе. Местные не верят, что планировался теракт

Накануне стало известно о задержании двух молодых людей в Кушве – 16-летних подростков подозревают в подготовке массового убийства в школе № 1. По информации агентства «Между строк», один из них учился в ней, другой поступил в местный ссуз. «С июня этого года молодые люди в интернете изучали историю движения «Колумбайн», интересовались поисками огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Террористический акт был запланирован на сентябрь, но был раскрыт сотрудниками правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело», – сообщило издание.

В следственном управлении СК России по Свердловской области и управлении ФСБ России по региону информацию никак не комментируют. Однако источники в ведомствах подтверждают, что дело все же возбуждено по статьям 30 и 105 УК РФ. Подростки намеревались устроить бойню в школе 2 сентября – в первый учебный день, но их вовремя нашли силовики.

Интересна реакция местного населения на информацию о готовящемся «колумбайне» в Кушве. В школе категорически отрицают какую-либо информацию о том, что подростки готовили массовое убийство. «Разговаривали с педагогом, школа все отрицает. Многие родители тоже не верят тому, что в СМИ пишут. Мол, где мы и где теракты. Одна мамаша в чате вообще уверена, что информацию вбросили специально, чтобы турникеты и рамки понаставить», – рассказала «Новому Дню» жительница Кушвы Мария.

Екатеринбург, Елена Сычева

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