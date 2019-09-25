Из 350 паломников 370-километровый Симеоновский крестный ход полностью прошли 50 (ФОТО)

В Свердловской области завершился 370-километровый Семеоновский крестный ход от Екатеринбурга до Верхотурья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, 7 сентября из Екатеринбурга вышли около 200 человек. По пути к ним присоединились еще около 150 человек. Но пройти полностью все 370 км до Верхотурья смогли только 50 человек, рассказал организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов. Из них около 20 человек ранее уже ходили Симеоновским ходом, а 30 – новые, съехавшиеся со всех уголков страны, от Санкт-Петербурга до Барнаула.

Олег Морозов дополнил, что кроме уральцев в Симеоновском крестном ходе приняли участие паломники из Киева, Крыма, Минска, Иркутска, Твери, Самары, Йошкар-Олы, Урая, Тюмени, Перми, Белгорода, Челябинска. Они прошли по маршруту: Екатеринбург – Верхняя Пышма – Балтым – Мостовское – Колташи – Липовское – Глинское – Деево – Арамашево – Коптелово – Алапаевск – Верхняя Синячиха – Бубчиково – Мугай – Махнево – Меркушино – Усть-Салда – Красногорское – Верхотурье.

Добавим, что сегодня Русская православная церковь отмечает перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца. Праздничные богослужения возглавляет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Екатеринбург, Верхотурье, служба информации

Екатеринбург, Верхотурье. Другие новости 25.09.19

Два подростка катались на машине и врезались в забор: взрослых в авто не было (ФОТО). / 25 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Уголовное дело о жутком ДТП на Малышева передали из полиции в СКР. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»