На Урале начинается 180-километровый крестный ход

На Урале сегодня начинается Симеоновский крестный ход, участникам предстоит пройти 180 километров за 10 дней по Старо-Верхотурскому тракту, соединяющему три епархии, от Алапаевска до Верхотурья через села Рычково, Махнёво и Меркушино.

Крестный ход начнется по окончании Божественной литургии в храме святой Екатерины города Алапаевска (ул. Перминова, 1), в духовную столицу Урала крестоходцы придут к празднику перенесения мощей святого Симеона Верхотурского, 25 сентября. В пресс-службе Екатеринбургской епархии уточнили, что записаться на крестный ход можно по телефонам: +7 (952) 146-05-37, +7 (343) 219-00-07. Подробное расписание размещено на сайтах: «Симеонова-тропа.рф», svnikolay.ru.

В прошлом году участники шли из Екатеринбурга до Верхотурья, всего 370 километров. Полностью это расстояние смогли пройти около 50 человек, на маршрут выходили 350 паломников. Кроме уральцев в Симеоновском крестном ходе приняли участие верующие из Киева, Крыма, Минска, Иркутска, Твери, Самары, Йошкар-Олы, Урая, Тюмени, Перми, Белгорода, Челябинска.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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