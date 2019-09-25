Спортсмены устроили пьяную драку на ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Боксеры из России устроили дебош во время проведения чемпионата мира в Екатеринбурге. Инцидент произошел в отеле Hyatt в конце прошлой недели.

Как пишет телеграм-канал Baza, около трех часов ночи спортсмены, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, отправились в караоке, где произошла перепалка между боксерами. «Несколько боксеров из российских региональных федераций решили поссориться и даже стали пытаться драться. Часть окружающих их разнимала, часть – продолжала петь в караоке, еще несколько человек вступили в переговоры с бойцами Росгвардии, которые приехали по вызову в отель. Боксеры сразу стали угрожать сотрудникам, приехавшим в шлемах и бронежилетах, – один из спортсменов заявил, что он бывший боец спецназа ФСБ и воевал по всему миру», – сообщает канал.

По версии Baza, участники инцидента разошлись, в конце концов, мирно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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