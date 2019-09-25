В Федерации бокса России прокомментировали дебош спортсменов на ЧМ в Екатеринбурге

Глава Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал информацию о том, что во время Чемпионата мира в Екатеринбурге произошла пьяная драка с участием спортсменов в караоке отеля Hyatt.

«Драки никакой не было. Было словесное выяснение отношений, после которого люди пошли спать. Сотрудники Росгвардии и так находились в отеле, обеспечивая безопасность гостей чемпионата мира. Если бы в тот день был конфликт, мы бы организовали конфликтующим поединок по боксу для решения ситуации», – сказал он ТАСС.

Об инциденте ранее сообщил телеграм-канал Baza, по информации которого дебош произошел в ночь на 20 сентября.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.19

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