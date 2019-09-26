Новый свердловский депутат Смирнов будет решать вопросы общественной безопасности

Новый депутат свердловского заксобрания Владимир Смирнов, избранный 8 сентября, войдет в комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности. К своим обязанностям парламентарий приступит с 29 октября, сообщили в пресс-службе заксо. По словам спикера Людмилы Бабушкиной, Смирнов сам выбрал комитет для работы.

Напомним, во вторник гордума Екатеринбурга досрочно прекратила депутатские полномочия единоросса Владимира Смирнова в связи с его избранием в областной парламент. На выборах по Орджоникидзевскому округу за него проголосовали 45,92% избирателей. В гордуме депутат работал в двух комиссиях – по экономическому развитию и по безопасности жизнедеятельности населения.

Смирнов родился в Екатеринбурге и получил образование в УрГЭУ. С 2003 по 2008 годы он служил в региональном управлении ФСБ. Сейчас является собственником торгового центра «Омега» на Уралмаше.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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