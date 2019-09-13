Антону Шипулину и Владимиру Смирнову выдали временные депутатские удостоверения (ФОТО)

Сегодня Антон Шипулин и Владимир Смирнов получили удостоверения об избрании их депутатами – Государственной думы и областного заксобрания соответственно. Об этом «Новому Дню» сообщили в областном избиркоме.

Постоянное депутатское удостоверение Антон Шипулин получит непосредственно в Госдуме – за подписью председателя и в комплекте с нагрудными знаками, а Владимир Смирнов – в заксобрании. Вероятно, Шипулин принесет депутатскую присягу раньше Смирнова – Госдума с каникул уже вышла, ближайшее заседание состоится 17 сентября, а вот заксобрание обычно собирается на пленарное заседание не раньше середины октября.

Напомним, Антон Шипулин избран депутатом Госдумы от Серовского округа № 174 с результатом 41,6% голосов, а Владимир Смирнов – депутатом заксобрания Свердловской области по Орджоникидзевскому округу № 11 с результатом 46%.

Екатеринбург, служба информации

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