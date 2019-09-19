Шипулин заявил, что будет отдавать половину зарплаты ветеранам

Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин отчитался о первой неделе работы в нижней палате парламента. «Сказать, что было непросто войти в новый для меня ритм и влиться в новый коллектив – ничего не сказать. Это целый мир со своими трудностями и со своими, будем надеяться, победами. Пусть это будет звучать амбициозно, но я нацелен на достижение максимальных результатов», – написал он в своем инстаграме.

Кроме того, он заявил, что станет делиться доходами от депутатской деятельности с пожилыми людьми. «Первым шагом в новом статусе депутата Госдумы стало решение о том, что половину своей зарплаты я буду перечислять на благотворительные цели Советам Ветеранов своего избирательного округа», – добавил Шипулин.

Напомним, в прошлом году средняя зарплата депутатов Госдумы составляла около 350 тысяч рублей после вычета налогов. С нового года заработная плата парламентариев должна была вырасти примерно на 10%. Также с сентября 2019-го увеличились и зарплаты помощников депутатов ГД – размер общего фонда оплаты труда помощников одного депутата или сенатора теперь равняется 300 тысячам рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.09.19

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