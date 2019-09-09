Избранный в Госдуму Шипулин не повезёт в Москву свою семью

Биатлонист Антон Шипулин, избранный вчера депутатом Госдумы по Серовскому округу, не планирует перевозить в Москву свою семью.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», он объяснил, что его сын не так давно начал ходить в детский сад, и поэтому ему не хочется лишний раз тревожить его переменами в жизни.

Он также обещал, что во время региональных недель по графику Госдумы непременно будет ездить по всем муниципалитетам своего округа, Кроме того, тут постоянно будет работать его представитель. На эту роль Шипулин бывшего мэра Краснотурьинска Виктора Михеля.

Своей первоначальной задачей в думе Антон Шипулин назвал попадание в комитет по спорту, а на вопрос о первом законопроекте ответить затруднился, сказав, что об этом говорить рано и вообще – раньше он ничего подобного не делал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.09.19

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