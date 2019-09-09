Шипулин заявил, что пошел в Госдуму «менять систему»

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, победивший вчера на довыборах в Госдуму, сообщил журналистам, что пошел в парламент, чтобы «менять систему».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шипулин уточнил, что имеет в виду российскую систему подготовки молодых спортсменов. «Я смотрел, как занимаются другие страны, какая у них система. Наша система выглядит примерно так: «Бери больше, кидай дальше, пока летит – отдыхай». Многие спортсмены получают травмы, многие не доживают в спортивной жизни и до 20 лет. Юниоры еще показывают хороший результат, а когда они переходят во взрослый спорт, результаты теряются. И допинговые проблемы отсюда же исходят: когда у тренера стоит задача показать результат, он будет форсировать их подготовку, чтобы получить результаты, стимулировать спортсменов, чтобы они принимали запрещенные препараты. Эту систему надо менять», – сказал будущий депутат.

Он также заявил, что деньги, которые можно заработать в Госдуме, его интересуют мало. «Я обеспеченный человек», – подчеркнул Шипулин и еще раз покаялся, что перед выборами допустил ошибки в заполнении декларации о доходах и имуществе. Напомним, по состоянию на 1 июня спортсмен владели ценными бумагами иностранного банка на 3,6 млн рублей, но не указал их. Его соперник Алексей Коровкин из СР пытался за это снять соперника с выборов через суд, но не смог – адвокат Шипулина доказала, что к моменту регистрации эти бумаги кандидат уже продал.

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