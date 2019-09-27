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Пятница, 27 сентября 2019, 07:58 мск

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«Автомобилист» проиграл третий матч подряд – даже с Дацюком

Лидер Восточной конференции КХЛ «Автомобилист» в четверг вечером на выезде проиграл московскому «Спартаку». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Единственную шайбу в матче забросил Мартин Карсумс.

Это уже третье поражение «Автомобилиста» подряд после победной серии с начала сезона. Ранее екатеринбуржцы проиграли тому же «Спартаку» и «Витязю». При этом уральцы не могут забить два матча кряду, несмотря на то, что к команде присоединился Павел Дацюк.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после поражения отметил, что не видит связи между выходом звездного форварда и отсутствием голов.

«Я скажу, что Дацюк сыграл более уверенно, чем в первом матче. Он на верном пути находится. Ему надо было сыграть два матча, чтобы он почувствовал себя в игре. А то, что с его выходом на лед мы перестали забивать, я тут связи не вижу. Наоборот, считаю, что будем забивать голы. Он мастер, это все сегодня видели. Ему нужно время, а результат будет. Дальше будет видно насчет сочетаний звеньев. Следующий матч он вряд ли будет играть, потому что постепенно надо входить в игру. Смотреть мы должны не только на гладкий чемпионат, как в том году, но и на весну. Будем ротировать состав, ищем оптимальные звенья. Тренерский штаб пока терпит, не знаю, как руководство. Нужен результат. Сейчас нужна любая победа, неважно какая. Командный дух у нас не падает», – сказал Мартемьянов.

Следующий матч «Автомобилиста» пройдет в Хельсинки, где уральцы сразятся с местным «Йокеритом».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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