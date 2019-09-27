Ревнивец, убивший жену через 4 дня после свадьбы, приговорен к 10 годам колонии (ФОТО)

В Екатеринбурге вынесен приговор 40-летнему слесарю, который был признан виновным в убийстве молодой жены.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, убийство произошло 31 декабря 2018 года в квартире семьи на улице Механизаторов. Александр Моричев на почве ревности поссорился с женой, с которой расписался всего за 4 дня до этого. Супруги подрались, в процессе драки муж повалил жену на диван и задушил шнуром от настольной лампы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что после убийства мужчина скрылся и находился в розыске. Его задержали сотрудники отдела полиции №6 УМВД по городу Екатеринбургу на территории Шалинского городского округа, где он прятался у своего знакомого.

В Следственном комитете по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что в ходе допроса мужчина признался в содеянном. Также были проведены необходимые экспертизы (судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и психиатрическая), после чего дело ушло в Октябрьский районный суд. Убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации

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