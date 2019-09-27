В аэропорту Кольцово задержали дебошира (ВИДЕО)

Сотрудники Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержали пассажира, подозреваемого в хулиганстве.

Буйный пассажир в самолете

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД, 24-летний житель Екатеринбурга устроил дебош в самолете еще по пути на отдых в Камрань (Вьетнам). Во время полета он был пьян, вел себя агрессивно, матерился, на замечания членов экипажа не реагировал. Пассажиры своими силами связали дебошира, а во Вьетнаме передали его местной полиции, но его, по-видимому, отпустили.

Тем временем отделением дознания ЛО МВД России в аэропорту Кольцово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ. По возвращении в Россию дебошир был задержан.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.09.19

Мужчина погиб от отравления газом, пытаясь нагреть воду. Погибла и его соседка сверху. / Избирком напечатает 100 тысяч бюллетеней для опроса по храму. / У мэрии стоит пикетчица с плакатом «Высокинского – в отставку!» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»