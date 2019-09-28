В Москве развернули самолет из-за дебоширов на борту

Лайнер, который готовился вылететь из московского аэропорта в Минеральные Воды, пришлось вернуть на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров. Один из них ломился в кабину пилотов, второй курил на борту.

Как сообщили в МВД РФ, инцидент произошел в аэропорту Домодедово. Дебоширили двое мужчин – 40-летний житель Северной Осетии и 44-летний житель города Санкт-Петербурга. Первый ругался матом, не реагировал на замечания экипажа, а также пытался проникнуть в кабину пилотов. Второй курил на борту самолета.

Дебоширов задержали, выяснилось, что оба они были пьяны. В отношении первого из них возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ. «Хулиганство». Второй привлечен к административной ответственности за нарушение антитабачного законодательства.

Ранее популярный российский Актер Максим Аверин получил штраф в 500 рублей за дебош в самолете, летевшем из Барнаула в Москву. Артиста задержали в аэропорту Шереметьево после нецензурной ругани на борту лайнера, выписали штраф и отпустили из отделения полиции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.19

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