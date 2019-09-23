Жители Кургана устроили дебош в аэропорту Челябинска. 31-летний мужчина и 46-летнеяя женщина должны были вылететь в Анталью 22 сентября. На посадку они пришли в состоянии алкогольного опьянения и начали громко ругаться нецензурной бранью, не реагируя на замечания окружающих.

«Представителем авиакомпании было принято решение об отказе данным пассажирам в перелете. Они были не допущены до посадки на борт самолета и доставлены в дежурную часть ЛОП в аэропорту Челябинска, где в отношении каждого из них полицейские составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ», – сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Стоит отметить, что при задержании дебоширы оказали активное сопротивление. Женщина побила полицейского, а мужчина публично его оскорбил. В настоящее время следственными органами решается вопрос о привлечении курганцев к уголовной ответственности.

Челябинск, Курган, служба информации

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