В отношении курганцев, устроивших дебош в челябинском аэропорту, возбуждено дело

В отношении жителей Кургана, устроивших пьяный дебош в аэропорту Челябинска, возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР РФ, речь идет применении насилия, в отношении полицейского и оскорблении представителя власти.

Напомним, 22 сентября 2019 года на рейс «Челябинск-Анталья» компании «Ред Вингс» не пустили двух пьяных и нецензурно бранящихся курганцев. Чтобы утихомирить 31-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, в зал вылета вызван наряд полиции.

Правоохранители доставили нарушителей в дежурную часть линейного отдела, но по дороге мужчина успел публично оскорбил нецензурной бранью сотрудника полиции, а женщина нанесла полицейскому телесные повреждения.

«Следственными органами проведен осмотр места происшествия, допрошены сотрудники транспортной полиции, представитель авиакомпании, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения наличия и тяжести телесных повреждений у сотрудника полиции, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сказали в следственном управлении.

Курган, служба информации

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