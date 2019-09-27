Мат и штраф: актера Максима Аверина наказали за дебош на борту самолета

Актер Максим Аверин получил штраф в 500 рублей за дебош в самолете, летевшем из Барнаула в Москву.

Артиста задержали в аэропорту Шереметьево после нецензурной ругани на борту лайнера, выписали штраф и отпустили из отделения полиции, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, командир самолета передал в дежурную часть полиции в столичном аэропорту информацию о неадекватном пассажире. Хулигана встречал в пункте прилета наряд транспортной полиции. После посадки экипаж самолета сообщил, что два пассажира, один из которых, вероятно, находился в пьяном виде, безадресно ругались матом. Хулиганов доставили в дежурную часть. Ими оказались жители Москвы 1975 и 1965 годов рождения. В отношении гражданина 1975 года рождения был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и выписан штраф 500 рублей. Второй нарушитель отправлен на медосвидетельствование.

Источник в правоохранительных органах в свою очередь рассказал, что звезда сериала «Глухарь» устроил словесную перепалку с бортпроводниками и оскорблял их нецензурными словами. Вторым правонарушителем, по данным СМИ, оказался директор артиста.

Сам Аверин в своем инстаграме попросил поклонников «не волноваться». «У меня всё хорошо!... Всем доброй ночи!», – написал Аверин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.19

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