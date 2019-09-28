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Суббота, 28 сентября 2019, 19:36 мск

Новости Екатеринбург

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«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд – болельщики возмущены

Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня потерпел четвертое поражение подряд. Команда играла в Хельсинки против местного «Йокерита», которому уступила со счетом 2:4. В команде из Екатеринбурга заброшенными шайбами отметились Георгий Белоусов, который открыл счет в матче, и Михаил Мамкин. У «джокеров» голы оформили Виктор Лев, Теэму Эронен, Йессе Йоэнсуу и Хенри Иконен.

В соцсетях екатеринбургские болельщики, которые ждали выхода на лед знаменитого хоккеиста Павла Дацюк, недоумевают над тем, что звездный форвард не показывает ничего особенного в играх за «Автомобилист», и ругают руководство за необдуманное приобретение.

Отметим, что в прошлом году беспроигрышная серия «Автомобилиста» с начала сезона составила 18 матчей, в этом году – только восемь.

Следующие три игры екатеринбургская команда проведет дома, на льду КРК «Уралец». Соперниками станут «Локомотив», московское «Динамо» и «Трактор».

Екатеринбург, Елена Сычева

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