Слух дня: в 2021 году Альшевских пойдет в Госдуму по «квоте Володина»

Появились первые сведения о возможных кандидатах в Госдуму на выборах 2021 года.

Как сообщают инсайдеры «Нового Дня», с большой долей вероятности председателем ГД восьмого созыва останется Вячеслав Володин. Спикер предоставит «квоты» для избрания в российский парламент – по четыре на каждый регион. Два претендента от Свердловской области уже известны – это единороссы Андрей Альшевских и Зелимхан Муцоев.

Причем Альшевских, скорее всего, будет выдвигаться от округа, куда входит Орджоникидзевский район Екатеринбурга. Что самое интересное, по слухам, от этой территории собирается баллотироваться в Госдуму бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. В этом случае борьба за депутатское кресло будет конкурентной, но шансы на победу у Альшевских выше, предсказывают слухмейкеры.

Также известно, что в «квоту Володина» точно не попадут председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и зампредседателя движения «В защиту человека труда» Алексей Балыбердин. На сегодняшний день их работа в парламенте признана неэффективной.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 30.09.19

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