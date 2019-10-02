Первое очко Дацюка и сейвы Коваржа принесли «Автомобилисту» долгожданную победу (ФОТО)

Екатеринбургский «Автомобилист» прервал неудачную серию из четырех поражений победой над ярославским «Локомотивом». Матч в КРК «Уралец» завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Павел Дацюк набрал первое очко после возвращения в Екатеринбург, а вратарь Якуб Коварж отразил 41 бросок в створ.

«Автомобилист» довольно легко открыл счет встречи – на восьмой минуте Иван Вишневский точным броском распечатал ворота соперника. А под занавес первого периода эффектной контратакой отметился Дэн Сэкстон и удвоил преимущество екатеринбуржцев – 2:0. Во второй двадцатиминутке «Локомотив» стал играть жестче и напористее, что дало результат гостям. На 35-й минуте железнодорожники получили большинство и почти сразу реализовали его – шайбу забросил Николай Коваленко.

В третьем периоде обе команды продолжали атаковать без оглядки, но «Автомобилист» действовал уже более внимательно. Первое звено Дацюк – Мейсек – Доус удачно сыграло в большинстве и соорудило красивый гол, шайба после перепасовки залетела в ворота «Локомотива» от колена капитана «Автомобилиста». На 58-й минуте Алексей Василевский забросил четвертую шайбу, установив победный счет.

«Хотелось бы поблагодарить команду за проведенный матч, за победу. В нашем положении отступать было некуда – четыре поражения подряд, хотя и играли неплохо. Кроме того, нас застигла голевая засуха, но сегодня мы ее «размочили», – прокомментировал итоги встречи главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Он также отметил, что у команды была хорошая самоотдача и отдельно похвалил Дацюка. «Павел внес определенную уверенность в командные действия в тяжелой ситуации. Считаю его одним из лидеров нашей команды», – сказал Мартемьянов.

Напомним, 41-летний форвард пока провел за «Автомобилист» всего три матча. Дацюк пропустил начало сезона из-за травмы.

Фото: ХК «Автомобилист»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.10.19

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