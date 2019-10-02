Новым депутатом гордумы Екатеринбурга станет Владимир Стругов

Мандат депутата гордумы Екатеринбурга, освободившийся после перехода Владимира Смирнова в свердловское заксобрание, перейдет Владимиру Стругову. Такое решение сегодня принял региональный политсовет свердловского отделения «Единой России», сообщили в пресс-службе партии.

Стругов участвовал в выборах седьмого созыва ЕГД в 2018 году и шел вторым номером в списках «Единой России» по территориальной группе № 14 единого избирательного округа (где победил Смирнов). Считается, что Стругов входит в команду спикера гордумы Игоря Володина. В частности, при его поддержке он выдвигался на довыборах в думу в 2017 году, но тогда проиграл мандат все тому же Смирнову.

Фото со страницы Владимира Стругова в фейсбуке

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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