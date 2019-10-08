Депутаты ЕГД устроили экзамен новому коллеге Владимиру Стругову

Новый депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Стругов будет работать в двух постоянных комиссиях – по безопасности жизнедеятельности населения и по вопросам местного самоуправления. Эти направления работы он выбрал сам, написав заявление, сообщил сегодня на заседании спикер думы Игорь Володин.

Но перед этим депутаты решили проэкзаменовать нового коллегу. Председатель комиссии по МСУ Алексей Вихарев попросил новичка коротко рассказать о себе.

Владимир Стругов ответил, что получил финансово-юридическое образование на факультете политологии и социологии УрГУ (ныне УрФУ). «Отрасли, которые я выбрал, мне знакомы и интересны и соответствуют наказам избирателей Эльмаша и Уралмаша. Сейчас я работаю представителем торговой сети, мое направление – развитие конкурентной потребительской среды в Свердловской области», – сообщил депутат.

Александр Колесников поинтересовался, откуда Стругов знает политолога и общественника Дмитрия Москвина (который активно выступал в защиту сквера у театра драмы). Молодой депутат заявил, что Москвин был его преподавателем в университете, и он знает его как одного из лучших специалистов на кафедре. На что Колесников бросил: «А я считаю, что Москвин плохой преподаватель. И после этих слов у меня упало мнение о вас».

Впрочем, легкая перепалка никак не отразилась на голосовании депутатов – Стругова включили в состав указанных комиссий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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