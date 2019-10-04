На железнодорожном вокзале пробки – выйти в город без досмотра нельзя (ФОТО)

На железнодорожном вокзале «Екатеринбург-Пассажирский» снова поменяли правила выхода людей в город с платформ.

Ранее пассажиры, провожающие и встречающие, могли попадать в город через боковой проход без досмотра – это было удобно для тех, кому не нужно заходить внутрь вокзала или на его территорию.

Теперь такого выбора у людей нет – проходить досмотр обязаны все.

Из-за этого после прибытия поездов у рамок металлодетекторов и интраскопов скапливаются огромные очереди, что едва ли способствует повышению уровня безопасности. С чем связаны изменения, неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.10.19

В парке на Уралмаше нашли труп девушки. / «А через 20 лет появится сквер Тимати?» – Высокинский о вреде переименований (ФОТО). / В свердловском правительстве назначены чиновники и застройщики, которые будут готовить Екатеринбург к Универсиаде. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»