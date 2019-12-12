Железнодорожники придумали, как избавиться от пробок из людей на выходе из тоннелей вокзала «Екатеринбург-Пассажирский»

Жители Екатеринбурга снова жалуются на пробки, которые образуются на выходе из подземных тоннелей железнодорожного вокзала. Виной тому – система безопасности, вернее, ее часть – две рамки металлодетекторов и два инстраскопа, которые установлены на выходе из тоннеля, который ведет от путей, куда прибывают поезда дальнего следования. Оборудование не справляется с пассажиропотоком, отчего люди толпятся в проходах, что явно не повышает безопасность.

В ответ на запрос «Нового Дня» по этому поводу в пресс-службе Свердловской железной дороги, которая занимается обслуживанием вокзала «Екатеринбург-Пассажирский», ответили, что такие же системы досмотра действуют на всех крупных вокзалах страны. «На вокзале Екатеринбурга процедура входного контроля осуществляется уже более полутора лет. Граждане с пониманием относятся к повышенным мерам безопасности», – заверили в пресс-службе СвЖД, но не уточнили, как измерялся показатель понимания пассажиров.

Там подчеркнули, что люди могут выходить через два транзитных выхода на привокзальную площадь. «Они расположены перед зоной досмотра в тоннеле № 2 (соединяет платформы с основным зданием вокзала) и обозначены соответствующими указателями. В настоящее время рассматриваются также варианты организации выхода в город без досмотра из тоннеля № 1 (который соединен с залом пригородных касс). На 2020 год запланировано проведение проектно-изыскательских работ», – сообщили в пресс-службе СвЖД.

Объясняя эффективность мер безопасности, в пресс-службе Свердловской железной дороги уточнили, что с начала 2019 года выявили «более 1800 предметов и веществ, запрещенных для проноса в зону транспортной безопасности вокзала».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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